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Adana merkezli iki ilde 'kalpazan' operasyonu 22 gözaltı kararı

Adana merkezli iki ilde 'kalpazan' operasyonu 22 gözaltı kararıAdana merkezli iki ilde, sahte para basıp piyasaya sürdüğü öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

22.10.2019 09:24
Adana merkezli iki ilde 'kalpazan' operasyonu 22 gözaltı kararı
Adana merkezli iki ilde, sahte para basıp piyasaya sürdüğü öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen şebekeyi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, Adana ve Antalya'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.
Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü götürüldü. Antalya'da yakalananların ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente gönderileceği belirtildi.
Adana merkezli iki ilde 'kalpazan' operasyonu 22 gözaltı kararı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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