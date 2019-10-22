Haberler » Güncel » Adana merkezli iki ilde 'kalpazan' operasyonu 22 gözaltı kararı

Adana merkezli iki ilde 'kalpazan' operasyonu 22 gözaltı kararı

ADANA merkezli iki ilde, sahte para basıp, piyasaya sürdüğü öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

22.10.2019 09:29Adana merkezli iki ilde 'kalpazan' operasyonu 22 gözaltı kararı

ADANA merkezli iki ilde, sahte para basıp, piyasaya sürdüğü öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahta para sürdüğü öne sürülen şebekeyi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, Adana ve Antalya'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına alındı. Operasyonda, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü götürüldü. Antalya'da yakalananların ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente gönderileceği belirtildi.



Antalya, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya Hareketi Öncesi Açıklama Yapıyor
11:05 Lise öğrencileri parkta oturan halka ücretsiz kitap dağıttı
11:04 Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
11:04 Bursa'da, yediveren çileği hasadı
11:04 Tiyatro geliri geliriyle bedensel engelliye akülü sandalye alındı
11:03 Otogarda taksicilerin tartışma yaratan 'park ücreti' talebi
11:03 Şanlıurfa'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 35 tutuklama
22.10.2019 11:05:46