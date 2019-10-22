Adana merkezli sahte para operasyonu

Adana
ve Antalya
'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 17 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında gözaltı karar çıkarılan 22 şüpheliye yönelik Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlılardan 17'si gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.
Firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.