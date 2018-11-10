Adana Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Adana
merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 4 gün önce Adana, Hakkari
, Ankara
ve İstanbul
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Hakkari'nin Yüksekova
ilçesinde yakalanan karı koca S.U. ve K.K.U'nun da aralarında bulunduğu 22 zanlı ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp
Birimine gönderildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu arada, operasyon aşamasına kadar yapılan planlı çalışmalarda 10 kilo 350 gram eroin, 17 kilo 707 gram esrar, 358 uyuşturucu hap, 2,91 gram kokain ile 6,48 gram skunk ele geçirildiği belirtildi.
Hakkari,Adana
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:55