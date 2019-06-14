Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı (2)

33 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis çetesi operasyonu kapsamında, 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis örgütüne yönelik Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmiştir. Örgütlü Suçlar Soruşturma Büromuzca, KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları ve kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurtdışına aktararak devleti zarara uğrattıkları değerlendirilen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheli şahıslara ait 5 araç ile 428 banka hesabı ve ikametlerinde tespit edilen çok sayıda dijital materyale Sulh Ceza Hakimliği kararı gereğince el konulmuştur. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Adana'da kurdukları ofis üzerinden yer sağlayıcısı yurt dışında olan sitelere internet yolu ile ülkemizden erişim sağlayıp yasa dışı bahis oynattıkları, paravan olarak kurdukları şirket hesaplarına aktarma sağlayarak elde edilen haksız kazancı akladıkları, bankamatiklerde 'cep bank' yöntemi ile vatandaşların bahis için yatırmış olduğu paraları çekerek nakit olarak KKTC'ye götürdükleri değerlendirilmektedir."