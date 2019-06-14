14.06.2019 12:43
Haberler»3. Sayfa » Haber

Adana merkezli yasadışı bahis operasyonunda 33 gözaltı

Adana merkezli yasadışı bahis operasyonunda 33 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları ve kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurtdışına aktararak devleti zarara uğrattıkları değerlendirilen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana, Mersin, Hatay ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheli şahıslara ait 5 araç ile 428 banka hesabı ve ikametlerinde tespit edilen çok sayıda dijital materyale Sulh Ceza Hakimliği kararı gereğince el konuldu.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Adana'da kurdukları ofis üzerinden yer sağlayıcısı yurt dışında olan sitelere internet yolu ile ülkemizden erişim sağlayıp yasa dışı bahis oynattıkları, paravan olarak kurdukları şirket hesaplarına aktarma sağlayarak elde edilen haksız kazancı akladıkları, ATM'lerde 'cep bank' yöntemi ile vatandaşların bahis için yatırmış olduğu paraları çekerek nakit olarak KKTC'ye götürdükleri değerlendiriliyor. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:02 Kırsal Mahalle Buluşmalarının üçüncüsü Darısekisi'nde yapıldı
15:02 MHP'den S-400 açıklaması
15:02 İsveçli 3 kadın turiste hırsızlık gözaltısı
15:01 Öğrencilerden karakol ziyareti
15:00 Xi Jinping, İranlı mevkidaşı ile görüştü
15:00 İSTANBUL - (ÖZEL) - SULTANGAZİ'DE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR
15:00 Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor
15:00 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
15:00 Jandarma Teşkilatı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü
15:00 Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
14:59 Rus polislere 'Türkiye'de tatil' izni
14:59 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14:58 İstanbul'da Yaşayan Türkistanlılar istikrardan yana
14:58 Şuhut Jandarma Komutanlığından 180. yıl dönümü kahvaltısı