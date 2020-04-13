Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

13.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:49
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Yüreğir Belediyesi, Kovid-19'la mücadeleye destek olmak için ilçedeki 6 kültür evinde maske üretmeye başladı.
Günde ortalama 20 bin maske üretiminin hedeflendiği kültür evlerinde, eğitmenler ve kursiyerler hem hijyen hem de sosyal mesafe kurallara uygun çalışma yürütüyor.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da maske üretimine başladıklarını belirterek, "Maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak." ifadesini kullandı.
Mersin ve Hatay
Mersin Büyükşehir Belediyesince, 3D yazıcılarla üretilen koruyucu yüz siperlikleri sağlık çalışanlarına dağıtılmaya başlandı.
Kentin çeşitli noktalarındaki sağlık kuruluşlarına dağıtılan siperlikler, Macit Özcan Kompleksi yerleşkesindeki tesiste konaklayan sağlık çalışanlarına da göreve gittikleri saatlerde ulaştırılıyor.
Toroslar Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi ekipleri de mahalle, sokak ve caddelerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan araçları ilaçlayıp dezenfekte etti.
Polis ekipleri de sürücülere Kovid-19'a karşı tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Osmaniye
Osmaniye Belediyesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışma kapsamında kent merkezindeki iş yerleri, kamu kurum binaları, otobüs ve taksi durakları, aile sağlığı merkezleri ve pazar yerleri özel kıyafetli ekiplerce dezenfekte ediliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde üretilen siperlikli maskeler, sağlık ve emniyet çalışanlarına dağıtıldı.
Düziçi ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hayrunisa Soylu'ya EBA TV'den derslerini takip edebilmesi amacıyla televizyon hediye edildi.
Kadirli ilçesinde de Türk Kızılay şubesi görevlileri, uygulama noktalarına ziyarette bulunarak polis ve jandarma ekiplerine ev yemeği ikram etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Haberler ›› Güncel ››Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:20: Sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Haber 16:20: İpekyolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haber 16:20: Amasyalı çiftçi Milli Dayanışma Kampanyası için ineğini bağışladı - Haber 16:20: Aziziye Belediyesi Kovid-19 tedbirlerini sürdürüyor - Haber 16:19: Mersin'de yasağa uymayanlara 387 bin 928 TL ceza - Haber 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler