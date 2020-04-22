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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

22.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:56
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Adana'da üretim yapan sanayi kuruluşlarına dağıtılmak üzere gönderilen 542 bin maskenin 158 bini Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve güvenlik güçlerince merkez haricindeki ilçelerde dağıtılmaya başlandı.
Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen dağıtım hakkında bilgi vererek bu süreçte gerek sanayicilere gerekse işletme sahiplerine maskeleri ücretsiz ulaştırdıklarını belirtti.
Mersin
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğiyle yürüttüğü ortak çalışmayla Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren kentteki esnafa 3 bin gıda kolisi ulaştırdı.
Mut ilçesinde de nakliye şoförleri Kovid-19 önlemleri kapsamında bilgilendirildi. İlçe Sağlık Müdürü Sedat Doğan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, şoförlerden hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi. Sürücülere, maske ve eldiven kullanımı hakkında da bilgi verildi.
Akdeniz Belediyesi ekipleri, sağlık ocağı ve eczanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.
Hatay
Hatay'da, İskenderun ve Arsuz Belediyesi ekipleri maske dağıttı.
Reyhanlı Belediyesi de polis kontrol noktasında durdurulan araçlarda dezenfeksiyon yaptı. Polis ekipleri, sürücülere kurallara uymaları ve ihtiyaç olmadıkça evden çıkamamaları konusunda uyarıda bulundu.
Osmaniye
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde üretilen 3 bin siperlik maske, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.
Merkez Müdürü Bayram Bozyel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde gönüllülük esasıyla maske üretimi yapıldığını dile getirdi.
Bugüne kadar üretilen 17 bin 500 siperlik maskenin 13 binden fazlasının sağlık kuruluşları ve diğer kurumlara dağıtıldığını belirten Bozyel, şunları kaydetti:
"Merkezlerimizde görevli gençlik liderleri, gönüllü gençler, antrenörler ve kurs eğitmenleri ile personelimiz Kovid-19 tedbirleri kapsamında siperli maske üretimi yapıyor. Kentte dağıttığımız maskelerin yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze de 3 bin maske gönderdik. Talepler doğrultusunda siperli maske üretim ve dağıtımlarımız devam edecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Haber
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