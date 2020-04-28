Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

28.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:04
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında mevsimlik tarım işçilerine gezici sağlık hizmeti sunuluyor.
Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen hizmetler kapsamında, yaşadıkları çadırlar ve yerleşim bölgeleri ziyaret edilen tarım işçilerine genel sağlık taraması yapılıyor.
Sağlık görevlileri, hamile kadınlar ve bebeklerin aşılarını yapıp tarım işçilerine de Kovid-19'dan korunmaları için almaları gereken tedbirleri anlatıyor.
Öte yandan, valilik koordinesinde oluşturulan ekiplerin pazar yerlerinde denetimleri sürüyor.
Vali Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgınla mücadeleyi ilk günden itibaren il genelindeki tüm kurumlarla koordineli şekilde yürüttüklerini belirtti.
Salgınla mücadele kapsamında pazar yerleriyle ilgili birçok önlem aldıklarını bildiren Demirtaş, kurallara uyan ve tedbirli olan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Ayrıca, 1-2-3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bu tarihlerde kurulması gereken semt pazarlarının 29-30 Nisan'a alındığı bildirildi.
Mersin
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evlere gıda paketi dağıtıldı.
Ekipler, 38 noktadaki ekmek satış büfelerinde de dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetim gerçekleştirdi. Araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda önceki günlere oranla sakinlik hakimdi.
Akdeniz Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de semt pazarlarından vatandaşlara maske dağıttı. İlçede aile sağlığı merkezlerinde de dezenfeksiyon işlemleri sürdü.
Hatay ve Osmaniye
Hatay'da, Arsuz ve İskenderun Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Osmaniye Belediyesi ekipleri de pazar yerlerinde denetimler yaptı. Ekipler, pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp maske dağıttı.
Kadirli Belediyesi ekipleri ise kentin cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23’e yükseldi Haberler
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
İstanbul’da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Adana’da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Türk profesörlerden ABD’nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haberler
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Haberler››Güncel››Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı - Haber 18:03: İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı - Haber 18:02: FLAŞ - Haber 18:02: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde "Ramazan İklimi" programları düzenlenecek - Haber 18:00: Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu - Haber 17:06: Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi - Haberler 16:27: Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:15: Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok - Haber 15:25: Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu - Haberler