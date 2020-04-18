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Adana, Mersin ile Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:32
Adana, Mersin ile Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Adana , Mersin ve Hatay 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Adana'nın işlek bulvar ve caddeleri ile meydan ve parkları sessizliğe büründü.
Kavşaklarda uygulama yapan polis, sokağa çıkan sürücü ve yayaları uyararak cezai işlem uyguladı.
Bazı fırınlar, araçlarla mahalle aralarında ekmek satışı yaptı, belediye ekipleri ise sokak hayvanları için park ve bahçelere yem bıraktı.
Mersin
Mersin'de, sahil şeridindeki İnönü ile Adnan Menderes bulvarları sessizliğe büründü, Cumhuriyet ve 3 Ocak Atatürk meydanları da boş kaldı.
Polis ekipleri, sahil ve kentin işlek caddelerinde önlem alarak kısıtlamaya uyulmasını sağladı.
Uygulama kapsamında açık olan fırınlar da servislerle mahallelere ekmek ulaştırdı.
Hatay
Hatay'da da tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri de kontrollerine devam etti.
Bazı fırın ve eczanelerin açık olduğu ilde, gazeteler de vatandaşların evlerine ulaştırıldı.
Yasak nedeniyle boş kalan sokaklardaki hayvanlar için ise bazı noktalara ilgililerce yiyecek bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Polis, Hatay, Adana, Güncel
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