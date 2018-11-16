Adana Mersin İmece Köprüsü

Unutulmaya yüz tutmuş imece geleneği Mersin
'in Kazanlı
Beldesi'nde yeniden hayat buldu. Farklı mesleklerdeki yüzlerce insan bir ortaokulun çevre düzenlemesini yaptı, duvarlarını sıva yapıp boyadı. Ayrıca yan tarafta bulunan ve virane görünümde olan bir türbe de yenilenerek, yanına taziye evi, kurban kesim alanları ve mesire alanı yapıldı.
Mersin'in Merkez Akdeniz
İlçesine bağlı Kazanlı Beldesi'nde bulunan ortaokul ile türbe köylülerin işbirliği ile yenilendi. Aralarında doktor, işadamı, esnaf, çiftçi ve gençlerin bulunduğu yüzlerce insan Adanalı hayırsever Mehmet Güven'in çağrısı ve öncülüğünde ellerinde küreklerle gönüllü çalışarak türbe ve okul çevresini kısa süre içinde adeta yepyeni bir görünüme kavuşturdu.
Yıllardır virane görünümde olan Kazanlı Mahallesi'ndeki Yusuf Reyhani Hoca Türbesi ve çevresinin yenilenmesi için mahalle sakinleri uzun uğraş vererek belirli bir noktaya getirdikten sonra tıkandı. Yusuf Reyhani Hoca Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kazanlı Hürriyet Mahallesi
Muhtarı Orhan Derin konuyu Adana'da yaşayan hayırsever Alevi Kanaat Önderi Mehmet Güven'e taşıdı. Mevcut alanların yenilenmesi için gün belirlendi ve çevre sakinlerine çağrı yapıldı. Tadilat günü geldiğinde aralarında doktor, işadamı, esnaf, çiftçi ve gençlerin bulunduğu yüzlerce insan bir anda çalışmaya başlayarak, türbeyi yenileyip çevresine taziye evi, kurban kesim alanları ve mesire alanları yaptı. Kısa süre içinde yenilenen türbe ve çevresi yapılan yeşillendirme ve düzenlemenin ardından mükemmel bir görünüme kavuştu.
Yüzlerce kişinin çalışma yaptığı alanın karşısında bulunan Kazanlı Belediyesi Ortaokulu öğrencilerinden bir kısmı Mehmet Güven'in yanına gelerek "Amca bizim okulu da yapar mısınız ?" diye talepte bulununca imeceyi gönül birliğine dönüştüren yüzlerce kişi aynı anda okul içinde de çalışmaya başladı. Kısa süre içinde okulun kaldırım taşları boyandı, ağaçlar budandı çevre düzenlemesi yapıldı ve istinad duvarının sıvası yapılarak yeniden boyandı. Okul bahçesi de saatler içinde yepyeni bir görünüme kavuştu.
İnsanları paylaştıkça huzur bulacağını belirten Mehmet Güven, ortaya konulan gönül birliğinin örnek olması gerektiğini söyledi.
Adana,Kazanlı,Mersin