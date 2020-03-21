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Adana, Mersin ve Hatay'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.

21.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:42
Adana, Mersin ve Hatay'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Adana , Mersin ve Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine kentte saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
Kimi vatandaşlar ellerindeki tencerelere vururken, kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.
Öte yandan, yoldan geçen bazı sürücüler de korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.
Mersin ve Hatay
Mersin'de de vatandaşlar, pencere ve balkonlara çıkarak alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.
Bazı vatandaşlar ise araçlarında korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde de evlerinin balkonu ve pencerelere çıkan vatandaşlar, saat 21.00 itibarıyla sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mersin, Adana, Hatay, Güncel

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