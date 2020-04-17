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Adana, Mersin ve Hatay'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler

Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimler yapıldı.

17.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:33
Adana, Mersin ve Hatay'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler
Adana , Mersin ve Hatay 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimler yapıldı.
Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 il arasında yer alan Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler, toplu taşıma araçlarını durdurarak sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.
Vatandaşlara broşür ve maske dağıtan polis, sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası uyguladı.
Mersin
Mersin sahilindeki İnönü Bulvarı'nda tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçları ile servis minibüslerinde sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımını denetledi.
Otomobilleri de durduran ekipler, yeni tip koronavirüs konusunda bilgi verdi.
Ekipler ayrıca, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.
Hatay
Hatay'da da jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara bu gece itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağını hatırlattı.
Ekipler, "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi geçmiş değil evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim." anonsuyla uyarılarda bulundu.
Emniyet ekipleri de sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanımı konusunda denetimler yaptı.
Polis ve jandarma ekiplerinin 31 ilde yaptığı uygulama, 24.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Hatay, Adana, Güncel
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