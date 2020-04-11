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Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana, Mersin ve Hatay'da kent merkezleri boşaldı.

11.04.2020 00:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:28
Adana, Mersin ve Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana , Mersin ve Hatay 'da kent merkezleri boşaldı.
3 şehirde de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına ilk dakikalardan itibaren uydu.
Adana'da ana arter ve caddelerin saat 00.00'dan sonra boşaldığı görülürken, polis ekipleri sokağa çıkma yasağının başladığını, uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağını anons etti.
Ekipler, açık iş yerlerinin sahiplerini de uyardı.
Mersin'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla meydanlarda sessizlik hakim oldu. Mahalle ve sokaklarda araç ve yaya trafiğinin olmadığı görüldü.
Kentte polis ekipleri ve bekçiler çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'da da kent merkezi ve mahallelerde vatandaşlar evlerine kapandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Hatay, Adana, Güncel
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