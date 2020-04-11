Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana, Mersin ve Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı, açık olan fırınlardan talep edenlerin ekmek ihtiyaçları karşılandı.

11.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:26
Adana, Mersin ve Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Adana , Mersin ve Hatay 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı, açık olan fırınlardan talep edenlerin ekmek ihtiyaçları karşılandı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da şehrin işlek bulvar ve caddeleri ile meydan ve parkları boş kaldı.
Polis ekipleri, sokağa çıkan yaya ve sürücüleri durdurarak izinlerinin olup olmadığını sordu, yasağa uymayanlara idari işlem uygulanacağıyla ilgili anonslar yaptı.
Pozantı ilçesinde belediye ekipleri, fırınlardan aldıkları ekmekleri sokak sokak gezip anons yaparak vatandaşlara ulaştırdı.
Mersin
Mersin'de sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ekipleri ana cadde ve mahallelerde uygulama yaptı. Kentte fırın ve eczaneler hizmetlerini sürdürdü.
Fırın çalışanları arabaya yükledikleri ekmekleri sokak arasına götürerek vatandaşlara ulaştırdı. Ekmek alan vatandaşlar evlerine döndü.
Hatay'da sokak hayvanları da unutulmadı
Hatay'da da vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu, kentte sadece polis ve temizlik işçilerinin görev başında olduğu gözlendi.
Polis anonslarla vatandaşlara yasağı hatırlatarak, "Evinizde kalın, hayat eve sığar" uyarısında bulundu.
Eczacı Mustafa Akyürek, AA muhabirine, işletmesini saat 09.00'da açtığını ve hizmete hazır olduklarını söyledi.
Henüz hiçbir hastanın gelmediğini belirten Akyürek, "Bugün nöbetçi olmadığımız için 13.00'e kadar açığız. Nöbetçi eczanelerimiz ise sabaha kadar açık olacak." dedi.
Fırın işletmecisi Ethem İçer de görevlerinin başında olduklarını söyledi.
İnsanların panik yapmaması gerektiğini ifade eden İçer, "Türkiye'de ekmek sıkıntısı asla olmaz. Herkes rahat olsun, panik yapmayın, her gün ekmek çıkaracağız. Kimse ekmeksiz kalmayacak." diye konuştu.
Yasak nedeniyle boş kalan sokaklardaki hayvanlar da unutulmadı.
Merkez Antakya ilçesindeki Künefeciler Meydanı'nda nöbet tutan polis ekipleri, alandaki kedi ve köpekler için yiyecek bıraktı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Polis, Hatay, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Haberler ›› Güncel ››Adana, Mersin ve Hatay'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Pandemi servisindeki hastalara robotlar hizmet edecek - Haber 11:30: Rize'de bin sağlık çalışanına baklava ikram edildi - Haber 11:30: Antalya ve Muğla'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Haber 11:30: Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 11:30: Şekerbank'tan eczacılara özel destek - Haber 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler 09:44: 2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Haberler