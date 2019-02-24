Adana Milletvekilinin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milletvekilinin babası son yolculuğuna uğurlandı Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy
'un babası Ümit Büyükiz (83) son yolculuğuna uğurlandı Merkez Çukurova
ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
ve çok sayıda politikacı katıldı. Ayşe Sibel Ersoy'un taziye dileklerini kabulünden sonra merhum Ümit Büyükiz'in cenaze namazi kılındı. Ömer Çelik merhumun tabutunu en önde omuzunda taşıdı. Merhum Ümit Büyükiz'ın cenazesi daha sonra Kabasakal Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
Ayşe Sibel Ersoy, Adana, Politika
Kaynak: DHA