Haberler » Güncel » Adana minik cihan'ın kahramanı pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim

Adana minik cihan'ın kahramanı pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim

Minik Cihan'ın kahramanı Pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettimAdana'da, 4'üncü kattaki evlerinin salonundaki pencerenin oturmak istediği pervazından kayan ve başı korkuluk demirine sıkışınca asılı kalan 2,5 yaşındaki Cihan Can'ın düşmesini, alt kattaki pencereye çıkıp...

07.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:53
Minik Cihan'ın kahramanı Pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim
Adana'da, 4'üncü kattaki evlerinin salonundaki pencerenin oturmak istediği pervazından kayan ve başı korkuluk demirine sıkışınca asılı kalan 2,5 yaşındaki Cihan Can'ın düşmesini, alt kattaki pencereye çıkıp ayaklarından tutarak engelleyen Şemsettin Alpsoy (40), O an sanki pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim ve pencereden çıkıp ayaklarını tuttum dedi.
Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katında oturan Zeynep Can, 4 Kasım günü okuldaki çocuğunu almak için 2,5 yaşındaki Cihan ile 10 yaşındaki Özgür'ü evde bırakıp çıktı. Bir süre sonra Cihan Can, demir korkuluk bulunan salondaki pencerenin pervazına çıkıp oturmak istedi. Ancak demirlerin arasından dışarı doğru kaydı. Başı parmaklıklara sıkışınca da 4'üncü katta asılı kaldı. Özgür, çığlıklarını duyduğu kardeşinin, kıyafetlerinden tutarak, düşmesini engelledi. Bu sırada olayın yaşandığı apartmanın karşısındaki bakkala yumurta getiren toptancı Şemsettin Alpsoy, pencerede asılı kalan Cihan'ı gördü. Hızla çocuğun olduğu binaya girip 3'üncü kattaki dairenin penceresine çıkan Alpsoy, Cihan'ı ayaklarından tuttu. Bu sırada bir grup vatandaş, kilitli olan kapıyı balyozla kırıp, eve girdi. Komşular da çocuğun düşme ihtimaline karşı, pencere altında kilim açtı. Çocuk, başının sıkıştığı demir kesilerek kurtarıldıktan sonra içeri çekildi. Yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
'BEN BİLE İNANAMIYORUM'
Şemsettin Alpsoy, çocuğu görür görmez, hiç düşünmeden binaya girip olayın yaşandığı evin alt katındaki dairenin penceresine çıktığını anlattı. Alpsoy, Nasıl yaptım, ben bile inanamıyorum. O an sanki pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim. Pencereye çıkarak, düşmek üzere olan çocuğa ayaklarından tutup destek verdim. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla çocuğu kurtardık diye konuştu.
'ŞÜKÜR NAMAZI KILDIM'
Çocuğun sağlığının iyi olduğunu gördükten sonra çok mutlu olduğunu kaydeden Alpsoy, Aynı zamanda duygusal anlar yaşadım. Olaydan sonra şükür namazı kıldım. Cihan Can'ın anne-babasıyla telefonda konuştum. Yakın zamanda aileyi evlerinde ziyaret etmek istiyorum dedi.
Adana minik cihan'ın kahramanı pencerede asılı kalan benim evladım gibi hissettim

Şemsi Tebrizi, Cihan Can, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:40   Banyosuna gizli kamera koydu: Eşi yakaladı
17:40   Alman Savunma Bakanı ülkesinin yeni güvenlik politikalarını tartışmaya açtı
17:40   Nijerya'da 15 milyon çocuk acil yardım bekliyor
17:39   İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM OLGULARDA SAPTANAN SİYANÜR DÜZEYLERİ ÖLDÜRÜCÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR
17:33   Emlak Vergisinde Son Gün 30 Kasım
17:23   Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"
17:21   Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü
16:49   Sydney Havalimanı'nda dekolteli kadına tepki çeken uyarı: Burası striptiz kulübü değil
16:47   Çinli ICBC, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolara satın aldı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 17:41:19