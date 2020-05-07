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ADANA Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak-ARŞİV

Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacakADANA'da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer'in Yunan donörü Andreas'ın yeni tip koronavirüs testi negatif çıktı.

07.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:16
Minik Kuzey'e 20 Mayıs'ta nakil yapılacak
ADANA'da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer'in Yunan donörü Andreas'ın yeni tip koronavirüs testi negatif çıktı. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak nakil 20 Mayıs'ta yapılacak.
Adana'da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye götürülen minik Kuzey'in yapılan testlerinde Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'ın iliği karayoluyla önce İstanbul'a, ardından Adana'ya getirildi.
Nakil öncesi güvenlik önlemi amacıyla bağışçı Andreas 14 gün karantinaya alındı. Andreas'ın koronavirüs testlerinin dün negatif çıktığı öğrenildi. Kuzey'i sağlığına kavuşturacak naklin 20 Mayıs'ta Adana'da yapılacağı bildirildi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ADANA, (DHA)
ADANA Minik Kuzey’e 20 Mayıs’ta nakil yapılacak-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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