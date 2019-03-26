Adana MİT Adını Kullanarak Yaşlı Çifti Dolandıran Şüpheli Yakalandı

Kaynak: DHA

Adana' da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak yaşlı karı-kocanın 65 bin liralık altınını dolandıran Muzaffer A.(31) yakalandı. Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Muzaffer A. Cumali İ.'yi (70) arayarak gizli bir soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin elinde olduğunu söyleyen şüpheli, Cumali İ.'yi evden çıkmasını söyledi. Şüpheli, yaşlı adamın evden ayrılması üzerine tekrar bu kez Cumali İ.'nin eşi Esma İ.'yi (65) arayarak, ' Kocan şuanda emniyette sorguda, evde ne kadar altın ve para varsa bize vereceksin. Parmak izi incelemesi yapıp size tekrar vereceğiz' dedi. Korkan yaşlı kadın ise, 65 bin lira değerinde altını poşete koyup, istenilen yere götürdü. Bir süre sonra eve gelen Cumali İ. olup biteni eşine anlattı, Esma İ. ise altınları poşet içinde sokağın köşesine bıraktığını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan çift polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 100 güvenlik kamerasında 50 saatlik görüntü izleyen ekipler, dolandırıcının bir taksiyle sokak başına geldiğini, altın dolu poşeti aldıktan sonra tekrar aynı taksiyle kaçtığını saptadı. Taksinin plakasının belirleyen polis, şüphelinin adresini tespit etti. Ekipler, Muzaffer A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, güvenlik kameralarını görünce suçunu itiraf etti.Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.