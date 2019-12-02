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Adana mobilya yüklü tır'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Mobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildiAdana'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, mobilya yüklü TIR'da, 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

02.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:35
Mobilya yüklü TIR'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
Adana'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, mobilya yüklü TIR'da, 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında durdurulan mobilya yüklü TIR'da, narkotik köpeği 'Tunga' ile arama yapıldı. Aramada
mobilyaların arasında gizlenmiş 67 paket halinde 721 kilo 600 gram gram esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu bildirildi.
TIR'da bulunan Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39), gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Adana mobilya yüklü tır'da 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Murat Erat, Güncel

Kaynak: DHA


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