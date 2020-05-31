ADANA Motosiklet hırsızları kameradan belirlenip, yakalandı

Motosiklet hırsızları kameradan belirlenip, yakalandıADANA'da 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

31.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:24
Motosiklet hırsızları kameradan belirlenip, yakalandı
ADANA'da 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayı içerisinde motosikletini çaldıran 5 vatandaşın başvurusu üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Motosikletlerin çalındığı adreslerde çalışma yapan polis, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, motosikletleri Tahir G. (29), Murat G. (19), Emrullah Can I. (19) ve Y.Ş.?nin (16) çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, düzenlediği baskınlarda şüphelileri saklandıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ADANA Motosiklet hırsızları kameradan belirlenip, yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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