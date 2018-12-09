Adana Motosiklet ile Taksi Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana
'da motosiklet ile taksinin çarpışması sonucu araç sürücüleri yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova
ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal
Bulvarı'nda meydana geldi. İstirahatlı polis memuru Ahmet D.'nin kullandığı 01 ABM 168 plakalı motosiklet ile Murat D.'nin yönetimindeki 01 T 2381 plakalı taksi çarpıştı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Çukurova,Adana
09 Aralık 2018 Pazar 03:53