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Adana motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında

Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasındaAdana'nın Kozan ilçesinde motosiklet sürücüsünün virajı alamayıp bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

30.09.2019 12:24
Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet sürücüsünün virajı alamayıp bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kozan Barajı Köprüsü üzerinden Feke ilçesi yönüne motosikletiyle ilerleyen Ergün Bozkurt, direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bozkurt, bariyerlerin arkasına düştü. Bozkurt, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hayati tehlikesi olmayan Bozkurt'un müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında

Motosiklet, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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