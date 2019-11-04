Haberler » Güncel » Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Müdür Aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımıAdana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kıyafet yardımı yaptı.

04.11.2019 11:51
Müdür Aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardıma muhtaç öğrencileri okullarında ziyaret ederek, kıyafet yardımı yaptı.
Çukurova İlçesi Salbaş İlkokulu'na giden Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, burada eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Sıralara oturarak öğrencilerle konuşan Aktaş, daha sonra yardıma muhtaç öğrencilere mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi verdi. Hediyelerini alan öğrenciler, Müdür Aktaş'a ve beraberinde gelen polislere teşükkür etti.
Adana müdür aktaş'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Zafer Aktaş, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:40 Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Kamera görüntülerini de bulamadık, arızalı olduğunu görüyoruz
15:39 Üniversite öğrencisinin öldüğü kazada sanığın yargılanmasına başlandı
15:39 Türkiye 177 dijital hastane ile dünya ikincisi
15:33 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak
15:11 Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz
14:47 Peugeot-Fiat birleşmesinde Aralık ayında imza atılabilir
14:28 Melih Gökçek'e stat şoku! Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'a karar yeniden tebliğ edildi
14:25 Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı
14:25 CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi
14:23 İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu
4.11.2019 15:41:27