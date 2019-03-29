29 Mart 2019, 21:09
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Adana Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi

Adana Murat Kekilli

Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi (2)TOPRAĞA VERİLDİKalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede yaşamını yitiren Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli'nin cenazesi, karayoluyla memleketi Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi.

Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir hastanede yaşamını yitiren Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli'nin cenazesi, karayoluyla memleketi Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi. Burada evinin önünde karşılanan Mustafa Kekilli için daha sonra Adana Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Pozantı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Çay ile ailesi ve sevenleri katıldı. Gözyaşı döken Murat Kekilli ve annesi Sıdıka Kekilli, cenazenin defnedilmesinin ardından katılanların taziyelerini kabul etti. Güncel
Kaynak: DHA