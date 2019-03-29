Adana Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi

Murat Kekilli
'nin babası yaşamını yitirdi (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara
'da bir hastanede yaşamını yitiren Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli'nin cenazesi, karayoluyla memleketi Adana
'nın Pozantı
ilçesine getirildi. Burada evinin önünde karşılanan Mustafa Kekilli için daha sonra Adana Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Pozantı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Çay
ile ailesi ve sevenleri katıldı. Gözyaşı döken Murat Kekilli ve annesi Sıdıka Kekilli, cenazenin defnedilmesinin ardından katılanların taziyelerini kabul etti.
Güncel
Kaynak: DHA