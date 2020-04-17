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ADANA Nehre giren üniversite öğrencisi, boğuldu

Nehre giren üniversite öğrencisi, boğulduADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği piknikte Göksu Nehri'ne giren üniversite öğrencisi Murat Ertuna (24), akıntıya kapılarak boğuldu.

17.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:20
Nehre giren üniversite öğrencisi, boğuldu
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği piknikte Göksu Nehri'ne giren üniversite öğrencisi Murat Ertuna (24), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, öğleden sonra Tufanbeyli ilçesi Göksu Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya Göksu Nehri'ne giden Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Ertuna, suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ertuna'yı gören arkadaşları genci kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri genci nehirden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ertuna'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ertuna'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ADANA Nehre giren üniversite öğrencisi, boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Göksu Nehri, Tufanbeyli, Güncel
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