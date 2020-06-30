ADANA NİKAH DAİRESİNDEN POLİSİ ARAYIP, 'ZORLA EVLENDİRİLİYORUM' İHBARINDA BULUNDU, POLİS KURTARDI

ADANA'da, Ceylan Beyazkaya (19), 5 aydır nişanlı olduğu damat adayı ile nikah günü almak için geldiği nikah dairesinden polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi.

30.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:12
ADANA'da, Ceylan Beyazkaya (19), 5 aydır nişanlı olduğu damat adayı ile nikah günü almak için geldiği nikah dairesinden polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi. Hemen nikah dairesine gelen polis ekipleri, Beyazyaka'yı alıp, karakola götürdü.
Seyhan Belediyesi nikah dairesine, 5 aydır nişanlı olduğu adı açıklanmayan damat adayı ile nikah günü almak için gelen Ceylan Beyazkaya, cep telefonundan polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi. Bunun üzerine nikah dairesine gelen polis ekipleri, beraberinde ailesi de olan Beyazkaya'yı alıp, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürdü.
Polis merkezine gelen genç kızın ailesi ise, kızlarını zorla evlendirmediklerini, Ceylan Beyazyaka'nın nikahtan sonra İstanbul'da yaşamayı kabul etmediği için bu yönde ihbarda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.
Beyazkaya'nın polis merkezindeki işlemleri sürüyor. ADANA NİKAH DAİRESİNDEN POLİSİ ARAYIP, ’ZORLA EVLENDİRİLİYORUM’ İHBARINDA BULUNDU, POLİS KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan Belediyesi, Güncel, Haber
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