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Adana'nın Aladağ ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

15.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:56
Adana'nın Aladağ ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Adana 'nın Aladağ ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Gerdibi Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasının devam edeceği bildirilen açıklamada, "Mahalledeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları 112 ve 156 telefon hatlarını aramaları halinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Aladağ, Adana, Güncel
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