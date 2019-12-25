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Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ekipler, sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile Ceyhan Nehri'nin geçtiği merkeze yakın mahallerde su taşkınları yaşandı.

25.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:56 Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
'nın ilçesinde ekipler, sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile Ceyhan Nehri'nin geçtiği merkeze yakın mahallerde su taşkınları yaşandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Ceyhan Belediyesi ekipleri, ilçede yaşanan yoğun yağış nedeniyle mağdur olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.
Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz yağıştan etkilenen yerleri gezerek incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Kadir Aydar da vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun temennisinde bulundu. Aydar, su baskını yaşayan vatandaşları ASKİ ve belediyeye müracaat etmelerini istedi.

Ceyhan, Adana, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA

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