Adana'nın Çukurova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Soner...

Adana
'nın Çukurova
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Soner Çetin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Soner Çetin 109 bin 337, MHP
adayı Yusuf Baş
67 bin 757, Diğer adayı 2 bin 538 oy aldı.
-Çetin'in özgeçmişi-
Soner Çetin, 1968 yılında Adana'nın Yüreğir
ilçesi Şıhmurat köyünde doğdu. İlköğrenimini İnkılap İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi
ile Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'nden mezun olan Çetin, avukatlık stajını yaptı.1993 yılından bu yana Adana Barosu'nda kayıtlı üyesi olarak serbest avukatlık yapan Çetin, belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu görevini bıraktı. Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütü, dernek ve spor kulübünde yöneticilik yapan Soner Çetin Adana Barosu bünyesindeki çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2004 yılında Adana Barosu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Çetin 2006 yılında Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu'nun başkan adayı olarak seçimlere girdi. Siyasal yaşamına 1992 yılında CHP'nin Seyhan
ilçe örgütünde kurucu üye, ilçe ve il yöneticisi olarak atılan Çetin, partinin çeşitli kademelerde görevler üstlendi. Çetin, 2009 yılında CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Çetin 2010 yılı Mayıs ayında yapılan 33. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi
üyeliğine seçildi. 2014 yılı 30 Mart'ında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Çukurova Belediye Başkanlığına seçildi. Çetin, evli ve 3'ü kız, 4 çocuk babasıdır. Çetin, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Soner Çetin, Çukurova, Cumhuriyet Halk Partisi, Adana, Güncel
Kaynak: AA