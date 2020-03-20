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Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 'Camilerin kapalı tutulması' kararına Adanalılar Cuma namazı sırasında uyarak ezan okunduğunda camilere gitmedi.

20.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:11
Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi
Korona virüs tedbirleri kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 'Camilerin kapalı tutulması' kararına Adanalılar Cuma namazı sırasında uyarak ezan okunduğunda camilere gitmedi. Merkez Camii etrafında ise polisler devriye gezerek önlem aldı.

Ülkemizde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle toplu alanların kapatılması kararı alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında camilerin kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.

Adana'da ise 28 bin 500 kişi kapasitesiyle Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biri olan Merkez Cami'nin kapıları kilitlenip etrafında polisler, içeride ise özel güvenlik görevlileri önlem aldı.

Vatandaşlar ezan okunduğu sırada camiye gelmezken sadece 1 vatandaş içeri girmek istedi. Kapı kilitli olduğu için geri dönen vatandaş, "Kararı biliyordum ama iş yerim buraya çok yakın. Gelip öğle namazını kılmak istedim. Artık yapacak bir şey yok. İş yerimde kılacağım" dedi.

Çevrede polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi alması ise dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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