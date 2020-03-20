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Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi

Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi Adanalılar Diyanet'in kararına uyup camilere gitmedi Merkez Cami'de polis dışarıda, özel güvenlik içerde önlem aldı Kapı kilitli olduğu için geri dönen bir vatandaş, "Kararı biliyordum ama iş yerim buraya çok yakın.

20.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:24
Adana 'nın en büyük camisine 1 kişi geldi
Adanalılar Diyanet'in kararına uyup camilere gitmedi
Merkez Cami'de polis dışarıda, özel güvenlik içerde önlem aldı
Kapı kilitli olduğu için geri dönen bir vatandaş, "Kararı biliyordum ama iş yerim buraya çok yakın. Gelip öğle namazını kılmak istedim" dedi
ADANA - Korona virüs tedbirleri kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 'Camilerin kapalı tutulması' kararına Adanalılar Cuma namazı sırasında uyarak ezan okunduğunda camilere gitmedi. Merkez Camii etrafında ise polisler devriye gezerek önlem aldı.
Ülkemizde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle toplu alanların kapatılması kararı alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında camilerin kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.
Adana'da ise 28 bin 500 kişi kapasitesiyle Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biri olan Merkez Cami'nin kapıları kilitlenip etrafında polisler, içeri de ise özel güvenlik görevlileri önlem aldı.
Vatandaşlar ezan okunduğu sırada camiye gelmezken sadece 1 vatandaş içeri girmek istedi. Kapı kilitli olduğu için geri dönen vatandaş, "Kararı biliyordum ama iş yerim buraya çok yakın. Gelip öğle namazını kılmak istedim. Artık yapacak bir şey yok. İş yerimde kılacağım" dedi.
Çevrede polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi alması ise dikkat çekti. Adana’nın en büyük camisine 1 kişi geldi

Kaynak: İHA

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Adana'nın en büyük camisine 1 kişi geldi
Etiketler : Polis, Adana, Genel

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