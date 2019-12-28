Haberler » Güncel » Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haber

Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan kar yağışının enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle birçok mahallede 3 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor.

28.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:28 Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
'nın ilçesinde etkili olan kar yağışının enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle birçok mahallede 3 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor.
İlçede yaklaşık 5 gündür etkili olan kar yağışı birçok mahallede enerji nakil hatlarına da zarar verdi.
Mansurlu Mahallesi sakini Murtaza Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik direklerinin kar yağışının ardından zarar gördüğünü belirterek, "Mahallemizin girişinde 20 direk zarar görmüş halde. İlçemizin birçok mahallesinde 3 gündür elektrik yok. Geçen sene 40 gün elektriğimiz gelmemişti. Devlet büyüklerimizden sorunlarımızla ilgilenmelerini rica ediyoruz." diye konuştu.
İlçede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Adana, Feke, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:05   Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 deaş'lı yakalandı - Haber
13:05   Tekirdağ'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi - Haber
13:05   Tekirdağ üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama - Haber
13:05   Fiji'yi sarai kasırgası vurdu - Haber
13:04   DAP Yapı, 200 şirket aracını yerli otomobille değiştirecek - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 13:06:29