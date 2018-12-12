Adana'nın İlk Millet Bahçesi Hizmete Giriyor

İBRAHİM ERİKAN - Adana
'da, Yüreğir
Belediyesi tarafından Seyhan
Nehri kıyısında 130 dönüm alana yapılan kentin ilk Millet Bahçesi
açılış için gün sayıyor.
Yılın başında yapımı için hazırlıklara başlanan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 11 aylık çalışmanın ardından sona gelindi.
Birkaç gün içerisinde açılışa hazır hale gelmesi planlanan, 130 dönüm alanda kurulan bahçede, botanik park, piknik alanı, su kayağı tesisi, optimist marina, yelken kulübü, seyir terasları, deniz feneri, engelli lokalleri, amfi tiyatro, festival meydanı, halatlı kayma, hayal yeli, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark ile birçok sosyal donatı bulunuyor.
Engellilere yönelik sosyal tesislerin de yer aldığı Millet Bahçesi'nde, vatandaşların gün boyu keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor.
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin yapımı ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi.
Adana'nın ilk Millet Bahçesi'ni açmak üzere olduklarını dile getiren Çelikcan, şöyle konuştu:
"Çok az işimiz kaldı, tabiri caizse son rötuşları yapılıyor. İnşallah Adana'ya yaraşır, Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı Millet Bahçeleri
örneklerinden bir tanesi de burası olacak. İçerisinde 2 kır bahçesi, 2 kıraathanede ücretsiz ikramlarımız olacak, 500 kişilik sosyal bir tesisimiz var. Vatandaşlarımız buraya gelip Seyhan Nehri'nin mavisiyle, yapmış olduğumuz Millet Bahçesi'nin yeşilinin birleştiği noktada güzel ve hoş vakit geçirebilecekler. 130 bin metrekarelik alan içerisinde burayı Adanalılara kazandırmış oluyoruz. Yine çocuklarımız için çok değişik oyun alanlarının olduğu, adrenalin tutkunu çocuklarımız için 'zip coaster' dediğimiz halatlı kayma yapılan güzel bir tesisi de yine Adana'ya kazandırmış oluyoruz."
"Gönlümüz Cumhurbaşkanımızın açmasından yana"
Mahmut Çelikcan, Adana'ya kazandırdıkları yeşil alanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Bahçenin açılışı için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı da kente davet edeceklerini belirten Çelikcan, şunları kaydetti:
"Burası vatandaşlarımızın çocuklarıyla gelip gün boyu pikniklerini yapabilecekleri, oyun oynayabilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri çok güzel bir alan olacak. Ailelerimiz burada sıkılmadan gün boyu hoş vakit geçirebilecekler. Çok küçük rötuşlarımız kaldı, birkaç günlük işimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışa hazır. Tabii ki gönlümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın gelip Adana'nın ilk Millet Bahçesi'ni açmasından yanadır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı ve devlet büyüklerimizi Adana'ya davet edeceğiz. Adana'ya yaraşır bir açılışı da gerçekleştireceğiz."
Mahmut Çelikcan, göreve geldiği 2009'dan bu yana yeşil alana ve ağaçlandırma çalışmalarına çok önem verdiklerini dile getirerek, bu alanda yüzde 300'lük bir gelişim sağladıklarını vurguladı.
Gerçekleştirdikleri diğer hizmetlerle ilgili bilgiler de veren Çelikcan, çevreye önem veren bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.
Seyhan,Yüreğir,Millet Bahçeleri,Adana
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:25