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Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, samanlık ve ahırlar sular altında kaldı.

26.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:06 Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
'nın ilçesinde devam eden sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, samanlık ve ahırlar sular altında kaldı.
Dilekkaya Mahallesi'nde 3 gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonucu Deresi'nin taşmasıyla mahalledeki bazı evleri su bastı, samanlık ve ahırlar sular altında kaldı.
Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalleye gıda ve su yardımında bulunduklarını belirterek, "Evleri su basan vatandaşlarımıza Kozan Belediyesi olarak bir nebze de olsa yardım etmek için buraya geldik. Vatandaşlarınıza gıda ve su desteğinde bulunduk." diye konuştu.

Dilekkaya Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaş da Sumbas Deresi'nin taştığını bildirerek, "Yaklaşık 20 ev sular altında kaldı. Zararımız çok büyük. Devlet büyüklerimizden yardım ellerini uzatmalarını istiyoruz. Yardımlarını bekliyoruz. Sel nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanları telef olanlar da var." ifadesini kullandı.

Sumbas, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: AA

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