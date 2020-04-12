Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'nın meydanları güvercinlere kaldı

Adana'da sokağa çıkma yasağına uyulurken, kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi güvercinlere kaldı.

12.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:21
Adana'nın meydanları güvercinlere kaldı
Adana 'da sokağa çıkma yasağına uyulurken, kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi güvercinlere kaldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 12 Nisan Pazar günü saat 00.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamındaki illerde vatandaşlar sokağa çıkmayıp uyarıları dikkate alırken, Adana'nın simgeleri olan İstasyon ve 5 Ocak Meydanı ile tarihi Büyük Saat Kulesi sessizliğe büründü. Tarihi mekan ve meydanları bu kez de güvercinler doldurdu. Yüzlerce güvercin meydanlarda güzel görüntüler oluşturdu. Güvercinler drone ile de havadan görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Haberler ›› Güncel ››Adana'nın meydanları güvercinlere kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:38: Büyükbaş hayvanları ölen kadın, gözyaşlarıyla yardım istedi - Haber 09:38: Sessiz caddeleri ney sesinin huzuruyla doldurdu - Haber 09:36: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 09:36: Şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 09:36: Altınordulu Samancı'dan "Evde Kal" çağrısı - Haber 09:31: Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı - Magazin