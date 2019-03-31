31 Mart 2019, 22:57
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Adana'nın Pozantı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mustafa...

Adana

Adana'nın Pozantı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mustafa Çay kazandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mustafa Çay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Çay 5 bin 76, CHP adayı Şenol Eroğlu 3 bin 97, bağımsız aday Mahmut Sami Baysal 2 bin 784 oy aldı.

Çay'ın öz geçmişi

Mustafa Çay, 1 Şubat 1965'de Pozantı ilçesinde doğdu. Çay, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Biriminde Ankara- Diyarbakır ve Adana illerinde 18 yıl boyunca Sertifikalı Terör Uzmanı ve Psikolojik Harekat Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2008 yılı sonunda zabıta müdürü olarak emekli olan Mustafa Çay, 2009 yılında yapılan Mahalli idareler seçimlerinde MHP Pozantı Belediye Başkanı olarak seçilerek göreve başlamıştır.

Çay, evli ve 3 çocuk babasıdır. Mustafa Çay, Adana, MHP, Pozantı, Güncel
Kaynak: AA