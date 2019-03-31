Adana'nın Pozantı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mustafa...

Adana
'nın Pozantı
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Mustafa Çay
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Çay
5 bin 76, CHP
adayı Şenol Eroğlu
3 bin 97, bağımsız aday Mahmut Sami Baysal
2 bin 784 oy aldı.
Çay'ın öz geçmişi Mustafa Çay
, 1 Şubat 1965'de Pozantı
ilçesinde doğdu. Çay, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Biriminde Ankara- Diyarbakır
ve Adana
illerinde 18 yıl boyunca Sertifikalı Terör Uzmanı ve Psikolojik Harekat Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2008 yılı sonunda zabıta müdürü olarak emekli olan Mustafa Çay
, 2009 yılında yapılan Mahalli idareler seçimlerinde MHP Pozantı Belediye Başkanı olarak seçilerek göreve başlamıştır.
Çay, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA