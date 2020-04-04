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Adana'nın Tufanbeyli ilçesi karantinaya alındı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

04.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:59
Adana'nın Tufanbeyli ilçesi karantinaya alındı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulu'nca bazı önlemler alındığı bildirildi.

Tufanbeyli ilçesinde nüfusuna oranla koronavirüs vaka sayısının beklenenden fazla görüldüğü ifade edilen açıklamada, bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 15 gün süreyle ilçeye tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlar ile emniyet ve jandarma ekiplerince gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Adana Valiliğinin açıklamasında ayrıca, Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren ve 'Mısır Çarşısı' olarak bilinen yerin, vatandaşların yoğun giriş- çıkış yapmaları ve toplu halde bulunmaları nedeniyle salgınının yayılması ve bulaşmasını engellemek adına yarın saat 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle kapatılması kararı alındığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Valiliği, Tufanbeyli, Adana, Güncel
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