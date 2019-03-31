Adana'nın Tufanbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti adayı Remzi Ergü seçildi.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Remzi Ergü 5 bin 625, CHP adayı Ahmet Aktürk 5 bin 361 oy aldı.<br><br>Ergü'nün öz geçmişi<br><br>Remzi Ergü 1971 yılında Tufanbeyli'de doğdu. İlk ve ortaokulu Tufanbeyli'de okuyan Ergü, 1989 yılında Adana Merkez İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.<br><br>1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Ergü, 2014 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den Tufanbeyli Belediye Başkanı seçildi.<br><br>Ergü, evli üç çocuk babası.