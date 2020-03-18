Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tufanbeyli ilçesi, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Rüzgarın da etkili olduğu ilçede, çiçekleri kaplayan kar, güzel görüntü oluşturdu.
Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli-Saimbeyli ilçeleri arasında ulaşımda aksamalar da yaşandı.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tufanbeyli ilçesi, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Rüzgarın da etkili olduğu ilçede, çiçekleri kaplayan kar, güzel görüntü oluşturdu.
Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli-Saimbeyli ilçeleri arasında ulaşımda aksamalar da yaşandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Tufanbeyli, Adana, Güncel
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