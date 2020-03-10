ADANA O öldürmeden ben öldürdüm diyen 17 yaşındaki katil zanlısı güvenlik kamerasında
ADANA O öldürmeden ben öldürdüm diyen 17 yaşındaki katil zanlısı güvenlik kamerasında.
10.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:27
ADANA O öldürmeden ben öldürdüm diyen 17 yaşındaki katil zanlısı güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ADANA O öldürmeden ben öldürdüm diyen 17 yaşındaki katil zanlısı güvenlik kamerasında
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi