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ADANA Oğluna çarpan aracın sürücüsünün para cezası almasına acılı anneden itiraz

Oğluna çarpan aracın sürücüsünün para cezası almasına acılı anneden itirazADANA'da sokakta oynayan 4 yaşındaki oğlu Mehmet Can Tunç'a çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali S.K.

25.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:54
Oğluna çarpan aracın sürücüsünün para cezası almasına acılı anneden itiraz
ADANA'da sokakta oynayan 4 yaşındaki oğlu Mehmet Can Tunç'a çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali S.K.?ya yargılandığı mahkemece, 21 bin 200 lira adli para cezası verilmesi isyan eden anne Remziye Tunç, 'İçimiz yanıyor, adalet yerini bulsun istiyorum' dedi.
Acı kaza, geçen yıl 25 Mart günü Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ahmet-Remziye Tunç çiftinin oğlu Mehmet Can Tunç'a evlerinin sokağında oynarken, bir diyaliz merkezinde çalışan Ali S.K.'nın yönetimindeki 01 EAD 51 plakalı minibüs çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Sürücü Ali S.K. hakkında ise Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Ali S.K., olay günü bir hastayı almaya gittiğini anlatarak, "Aracımı hareket ettirmeden önce 2 çocuğu aracın yanından uzaklaştırdım. Mehmet Can Tunç'u fark etmedim. Çarpınca da hemen hastaneye götürdüm. Pişmanım" dedi. Mahkeme, 18 Şubat günü görülen karar duruşmasında, sanık Ali S.K'yı, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından iyi hal nedeniyle 2 yıl 11 aya indirdi. Bu cezayı da günlüğü 20 liradan toplam 21 bin 200 lira adli para cezasına çevirip, 24 taksitle ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el koydu.
'İÇİMİZ YANIYOR'
Oğlunu kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini, acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen anne Remziye Tunç (34), şöyle konuştu:
"Benim içim yanıyor bunu kimse bilemez. Ailemiz paramparça oldu. Ben oğlumu dışarı salan bir anne değilim. Komşumun çocukları izinsiz götürmüş. Elinden tutar her yere ben götürürdüm. Bu acı bizi bitirdi. Kendimize gelemedik. Biz itirazda bulunacağız. Devletime sesleniyorum; Suçlunun cezasını çekmesini adaletin yerini bulmasını istiyorum." ADANA Oğluna çarpan aracın sürücüsünün para cezası almasına acılı anneden itiraz

Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Can, Adana, Güncel

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ADANA Oğluna çarpan aracın sürücüsünün para cezası almasına acılı anneden itiraz

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