ADANA Okul sporlarında Türkiye derecelerine giren öğrencilere madalyaları verildi

Okul sporlarında Türkiye
derecelerine giren öğrencilere madalyaları verildiAdana
'da 2018-2019 Öğretim Yılı Okul Sporları Türkiye Dereceleri'nde başarı gösteren öğrencilere madalyaları Adana Valisi Mahmut Demirtaş
tarafından verildi.Sarıçam Evliya Çelebi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Salonu'nda düzenlenen törene katılan Vali Mahmut Demirtaş, son 17 yılda hem okul sporlarına hem de profesyonel sporculara hizmet veren önemli spor tesisleri kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Vali Demirtaş, Yaptığımız bu çalışmaların neticesinde bugün, Okul Sporları Türkiye Derecelerinde; takım sporlarında 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü ve 4 Türkiye dördüncülüğü kazandık. Ferdi spor branşlarında ise, 41 Türkiye birinciliği, 36 Türkiye ikinciliği, 51 Türkiye üçüncülüğü ve 13 Türkiye dördüncülüğü elde ettik dedi. Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi
Medeniyet yolculuğumuzda önümüze koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, gençlerimizin en önemli rehberinden birinin de spor olduğunu biliyoruz. O sebeple önümüzdeki dönemde de Valilik olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, 'Okul Sporları Organizasyonumuzun' üzerinde daha da hassasiyet göstererek sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini sağlayacak; evlatlarımızın yeteneklerini, mutlak surette ortaya çıkaracağız.
Demirtaş, konuşmanın ardından dereceye giren öğrencileri ödüllerini verdi.
Kaynak: DHAMahmut Demirtaş
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