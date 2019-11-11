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Adana okulda rahatsızlanan liseli zehra, hayatını kaybetti

Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybettiAdana'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.

11.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:58
Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti
'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.
Olay, Sarıçam ilçesi Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teneffüste rahatsızlanan Zehra Acar, çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenilen Acar'ın yakınlarına verildi. Acar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana okulda rahatsızlanan liseli zehra, hayatını kaybetti

Zehra Acar, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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