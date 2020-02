Adana ömer çelik: üniversitelerin mutluluğu her türlü siyasetin önünde değerlendirilmeli

Ömer Çelik: Üniversitelerin mutluluğu her türlü siyasetin önünde değerlendirilmeliAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, üniversitelerin mutluluğunun her türlü siyasetin önünde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.AK Partili Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) bir dizi temel atma törenine katıldı. Ç.Ü'de öğrenci yurtlarının yanı sıra Eczacılık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Hizmet Binası, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Teknokent İdare Binası-Kuluçka Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Çarşı, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ek Arşiv Binası ve Bakım İşletme Binası-Atölyelerinin temel atma töreni için üniversitenin kongre merkezindeki programa AK Parti Sözcüsü Çelik'in yanı sıra, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yekilileri ile öğrenciler katıldı.ÇELİK, SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADIAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, salondakilerin Sevgililer Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, 'Dünyayı bu kadar kötü hale getirenler kim derseniz onlar sevginin kıymetini bilmeyip sevgiden nasibini alamayanlar. Geçenlerde İdlip'te askeri operasyon yapılırken bir Mehmetçik görüntüsünü gördünüz. Bir yandan operasyon yaparken bir yandan da soğukta kalmış köpek yavrusu görüyor. O köpek yavrusunu soğuktan korumaya çalışıyor sırt çantasına alıyor. O askerin Sevgililer Günü kutlu olsun. Büyük işler yaparız. Büyük bir milletiz ama esas olan insana verdiğimiz kıymetin büyümesi ve yücelmesidir' ifadelerini kullandı.'YURTLARDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK'Terör örgütlerinin, öğrenci yurtlarına sızdığını ve bunun önüne geçmek için her türlü çalışmanın yapılacağını, üniversitelerin mutluluğunun her türlü siyasetin önünde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çelik, bir milletin sorun çözme kavramının kültür gücü olduğunu söyledi.Doğanın dengesinin bozulduğunu ve insanların bu dengeden kaçamadığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:"Fırtına, yağmur geldi en son silahlarla Avustralya'da maliyeti azaltmak için develeri öldürmeye kalktılar. 10 bin tanesini öldürdüler. Dünyaya bakışta genel bir problem var. Bu genel problemi gidermenin yolu da sizin yürüdüğünüz yol olacak. Sizin yürüdüğünüz yol, ne kadar insana, bilimsel bilgiye dayanan ne kadar insan şerefini yücelten bir yol olursa insanlığa o kadar katkısı olacaktır.?Ardından sözalan Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yaptığı konuşmadan sonra sahneye çıkan protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte butona basarak temel atmayı gerçekleştirdi.