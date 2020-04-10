Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana, Osmaniye ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri

Adana, Osmaniye ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

10.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:07
Adana, Osmaniye ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri
Adana , Osmaniye ve Hatay 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, semt pazarlarının girişlerine dezenfektan ve maske kabinleri konuldu.
Vatandaşlar da dezenfektan kullanarak pazarda alışveriş yapmadan önce maskelerini taktı.
Osmaniye'de semt pazarlarında, toplu ulaşım araçlarında, iş yerlerinde ve şehrin işlek noktalarında vatandaşlara virüsten korunmak için zabıta ekiplerince maske dağıtıldı.
Belediye ekiplerince iş yerlerine salgınla mücadele için 14 kuralın yazılı bulunduğu bilgilendirici afişler verildi.
Hatay'da Saray Caddesi yayalara kapatıldı
Hatay'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Antakya ilçesinde bulunan Saray Caddesi'nin yarından itibaren yayalara kapatılması kararlaştırıldı.
Caddeye sadece iş ve işlemleri olan vatandaşların, iş yeri bulunanların ve burada çalışanların girebileceği bildirildi.
Kurulda, Kurtuluş ve Atatürk caddelerinde de yarından itibaren sürekli olarak araçlara park yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Turizmin gözdesi dört ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı Haberler
Turizmin gözdesi dört ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››Adana, Osmaniye ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haber 17:54: Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı - Haber 17:53: Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup - Haber 17:52: 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı - Haber 17:52: Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler