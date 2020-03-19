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Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı

ADANA'da, Osmaniye'de ve Mersin'de vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin balkonlarından 1 dakika alkış tuttu.

19.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:57
Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı

ADANA'da, Osmaniye 'de ve Mersin 'de vatandaşlar, koronavirüs salgınına karşı 24 saat saat mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin balkonlarından 1 dakika alkış tuttu.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakası artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saat aralıksız salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla sosyal medya üzerinden bu akşamdan itibaren her akşam saat 21.00'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Adana , Osmaniye ve Mersin'nde vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkıp bir dakika boyunca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Osmaniye, Mersin, Adana, Güncel

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