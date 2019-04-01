01 Nisan 2019, 12:25
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Adana Otel Müşterilerinin Araçlarının Lastiklerini Kestiler

Otel müşterilerinin araçlarının lastiklerini kestilerAdana'da bir otelde konaklayan 5 kişinin araçlarının lastikleri bilinmeyen kişiler tarafından kesildi.

Otel müşterilerinin araçlarının lastiklerini kestiler

Adana'da bir otelde konaklayan 5 kişinin araçlarının lastikleri bilinmeyen kişiler tarafından kesildi.

Olay, Seyhan ilçesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde konaklayan sabah araçlarının yanına gittiğinde lastiklerinin kesildiğini fark etti. Yola çıkamayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak içi çalışma başlattı. Araç sahipleri ise kesilen lastiklerinin değiştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Adana, Güncel
Kaynak: DHA