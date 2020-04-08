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ADANA Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgi

Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgiADANA'nın Seyhan ilçesindeki en işlek 4 caddenin kesiştiği kavşakta bulunan bir otelin yönetimi, vatandaşların yeni tip koronavirüs salgınından korunması için kaldırıma dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.

08.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:17
ADANA Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgi
Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgi
ADANA'nın Seyhan ilçesindeki en işlek 4 caddenin kesiştiği kavşakta bulunan bir otelin yönetimi, vatandaşların yeni tip koronavirüs salgınından korunması için kaldırıma dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yerel yöneticilerin aldığı üst düzey önlemlere vatandaşlardan da destek geldi. Seyhan ilçesinde İnönü, Bakımyurdu, Sefa Özler ve Dr. Ali Menteşoğlu Caddeleri'nin kesiştiği kavşakta bulunan bir otel yönetimi, sosyal mesafe kurallarına rağmen zaman zaman insan yoğunluğunun yaşandığı kaldırıma dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.
Tünelden faydalanan esnaf Abdullah Özgün, 'evde kal' çağrılarına rağmen çalışmak zorunda kalan vatandaşların caddeyi kullanmak zorunda olduğunu belirterek, tünelin oldukça faydalı olduğunu kaydetti. Virüs nedeniyle Türkiye'nin sıkıntılı süreçten geçtiğini bildiren Özgün, 'Bu virüsü atlatabilmemiz için sıkı önlemler alınması lazım. Devlet büyüklerimiz birçok öneride bulunuyor ama vatandaşın da duyarlı olması gerekiyor. Bu süreci atlatacağız inşallah' dedi.
Otel yöneticilerinden Uğur Erbil ise kentin daha steril hale getirilmesi için ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayarak, 'Halkımızın bu süreci atlatmasına katkıda bulunmak için bu tüneli ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bir an önce bu virüsten kurtulmamız dileğiyle' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Güncel
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