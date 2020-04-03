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ADANA Otizmli Halil'e polis jesti

Otizmli Halil'e polis jestiADANA'da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizmli Halil İbrahim Orhan'ı (7), polis ekibi, maskot polis ile evinde ziyaret etti.

03.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:18
Otizmli Halil'e polis jesti
ADANA'da, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizmli Halil İbrahim Orhan'ı (7), polis ekibi, maskot polis ile evinde ziyaret etti.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, Havva Orhan (31) İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, otizmli oğlu Halil İbrahim Orhan'ın polisleri çok sevdiğini ancak koronavirüs salgınından dolayı evden çıkamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, maskot polis ile Orhan ailesinin evine gitti. Çocuk, maskot polisle oynayıp, diğer polislerle sohbet etti.
Ziyaretten çok mutlu olduğunu söyleyen anne Havva Orhan, "Oğlum polisleri görünce çok mutlu oluyor. Koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamıyoruz, evde çok sıkıldı. Ben de polisleri arayarak, davet ettim. Kendilerine çok teşekkür ederim bizi kırmadılar" dedi.
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ADANA Otizmli Halil’e polis jesti

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Orhan, Polis, Güncel

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ADANA Otizmli Halil'e polis jesti
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